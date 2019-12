Haiyti: Mit „100.000 Fans“ ins Uebel & Gefährlich

„Mein Outfit, es kostet, die Ketten, sie kosten, der Mercer, er kostet – Ich will nur kosten“, reimte die klasse Hamburger Rapperin Haiyti im Mai in ihrem neuen Song „Es kostet“. Aber an diesem Sonnabend kommt sicher was rein in die Kasse, wenn sie mit ihren „100.000 Fans“ das Heimspiel im Uebel & Gefährlich auskostet.

Haiyti Sa 7.12., 20.00, Uebel & Gefährlich (U Feldstraße), Feldstraße 66, Karten 25,60; www.haiyti.de