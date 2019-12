Dutch Swing College Band: Oldtime Jazz mit Tradition

Die 1945 heimlich in den besetzten Niederlanden entstandene und nach der Befreiung offiziell gegründete Dutch Swing College Band steht für traditionellen Swing und Dixieland. Am 3. April spielt das Ensemble in der Laeiszhalle.

Dutch Swing College Band Fr 3.4., 20.00, Laeiszhalle (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 25,10 in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, T. 30 30 98 98; www.dsc.nl