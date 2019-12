Jetzt Karten sichern für 25 Jahre LaLeLu

Hat LaLeLu nicht eben erst 20. Jubiläum gehabt? Weil das bald wieder fünf Jahre her ist, feiert das komisch-versierte Hamburger Gesangsquartett am 8. Februar in der Laeiszhalle 25. Geburtstag. Mit Parodien, Promis & dem Besten aus 14 Programmen.

25 Jahre LaLeLu Sa 8.2., 20.00, Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, Karten zu 29,60 bis 47,20: Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18–32, T. 30 30 98 98; www.lalelu.de