Bunt, bunter: Alle Farben in der Sporthalle

Er macht seinem Namen alle Ehre: Frans Zimmer, alias Alle Farben, kombiniert Deep-House mit seichten Candy-Pop-Elementen, das Ergebnis sind Sommerhits wie „She Moves (Far Away)“. Seit 2013 ist der Berliner DJ kaum mehr aus der Festivallandschaft wegzudenken – an große Bühnen wie die Sporthalle am 5. Dezember ist er also gewöhnt.

Alle Farben Do 5.12., 20.00, Sporthalle (U Alsterdorf), Krochmannstraße 55, Karten zu 39,50,- im Vorverkauf; www.alle-farben.com