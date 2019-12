Rafik Schami liest „Die geheime Mission des Kardinals“

Er ist in Damaskus geboren, kam am Mittzwanziger nach Deutschland und schreibt seine Romane auf Deutsch. Allein das macht ihn zu einem interessanten Schriftsteller. Auf Einladung des Literaturhauses stellt Rafik Schami nun in Hamburg seinen neuen Roman „Die geheime Mission des Kardinals“ vor.

Rafik Schami Magazin-Kino (Bus 20), Fiefstücken 8a, Eintritt 14, ermäßigt 8,-; www.magazinfilmkunst.de