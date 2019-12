Namika: Frau „Lieblingsmensch“ in Wilhelmsburg

Nein , die edel-optics.de Arena ist kein weiterer neuer Name für die Barclaycard Arena, sondern die Basketballhalle in Wilhelmsburg. Nur, damit sich keiner verläuft auf dem Weg zum Konzert der Frankfurter Sängerin und Rapperin Namika („Lieblingsmensch“) an diesem Dienstag auf der Elbinsel.

Namika Di 3.12., 20.00, edel-optics.de Arena (S Wilhelmsburg), Kurt-Emmerich-Platz 10-12,

Karten 42,95; www.namikamusik.de