Tom Schilling: Edle Lieder über Liebe und Tod

Das mondäne Ambiente der Prinzenbar ist an diesem Montag wie gemacht für Tom Schilling & The Jazz Kids: Der Berliner Schauspieler („Brecht“) und seine Band spielen kultivierte „Lieder über die Liebe und den Tod“, Soul und Jazz-Pop auf den Tonspuren von Hildegard Knef bis Element Of Crime.

Tom Schilling & The Jazz Kids Mo 2.12., 20.00, Prinzenbar (U St. Pauli), Kastanienallee 20, Karten 25,40; www.docks-prinzenbar.de