Impala Ray: Neue Schuhe und neue Lieder

„New Shoes“ heißt ein aktuelles Lied des Münchner Folk-Pop-Sängers und Multiinstrumentalisten Rainer Gärtner alias Impala Ray. Und neue Schuhe dürfte er brauchen nach dem Erkunden von Kenia, der Kultur und der Musik, die in seine Songs eingeflossen sind. Auf gar nicht leisen Sohlen kommt er am 30. November in den Nochtspeicher.

Impala Ray Sa 30.11., 20.00, Nochtspeicher (S Reeperbahn), Bernhard-Nocht-Straße 69a, Karten zu 18,80 im Vorverkauf; www.impalaray.com