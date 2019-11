Ilgen-Nur: Pop-Power-Nap im Molotow

Schwaben in Berlin sind ja so eine Sache (Klinsi!), aber die nach drei Hamburger Jahren an die Spree gezogene Sängerin und Songschreiberin Ilgen-Nur ist sicher willkommen dort. Ihr Debütalbum „Power Nap“ spricht die Kopf- und Herzsprache der nächsten Indie- und Gitarrenpop-Generation. Am 30. November kommt sie zurück an die Elbe ins Molotow.

