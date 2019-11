Christine Schild stirbt einsam als Diva

In „Pension Schöller“ und „Der Kurschattenmann“ spielte Christine Schild in der Komödie Winterhude. Jetzt lässt sie dort in „Diven sterben einsam“ Glanz und Elend eines langen Schauspielerinnen-Lebens Revue passieren. Regie: Ute Willing.

„Diven sterben einsam“ Sa 30.11., 19.30, So 1.12., 18.00, Komödie Winterhude (U Hudtwalckerstraße), Hudtwalckerstraße 13, Karten zu 20,-: T. 48 06 80 80; www.komoedie-hamburg.de