Elton John an drei Abenden in Hamburg

Die aktuell laufende „Farewell Yellow Brick Road“-Tour soll die letzte Konzertreise von Elton John sein. In Hamburg hebt der „Rocketman“ am 12. und 13. September in der Barclaycard Arena ab – und bei einem jetzt angesetzen Zusatzkonzert am 15. September. Drei sind ‘ne Party!



Elton John Sa/So/Di 12./13./15.9., 19.30, Barclaycard Arena (S Stellingen), Sylvesterallee 10, Karten ab 94,35 im Vorverkauf; www.eltonjohn.com