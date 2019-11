June Cocó: Bezaubernder Gesang am Klavier

June Cocós neue Single „Neptune’s Daughter“ betont ihre glockenklare Stimme mit zarten Klavierarrangements. Das macht Lust auf mehr, und mehr kommt glücklicherweise bald: Am 29. November erscheint ihr zweites Album „Fantasies & Fine Lines“. Auch Hamburger Fans können sich freuen: Am selben Abend spielt die Leipzigerin in der Hebebühne.

June Cocó Fr 29.11., 20.00, Hebebühne (S Altona), Barnerstraße 30 (Hinterhof), Karten zu 18,30 im Vorverkauf; www.junecoco.de