The Analogues spielen das Beatles-Finale

Die Niederländer The Analogues spielten bereits die Beatles-Alben „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, „Magical Mystery Tour“ und das „Weiße Album“ Note für Note in Hamburg. Am 3. Oktober 2020 sind dann: „Abbey Road“ und „Let It Be“ dran.



The Analogues Sa 3.10.2020, 20.00, Barclaycard Arena, Sylvesterallee 10, Karten ab 46,90 in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, T. 30 30 98 98; theanalogues.net