Kadavar: Berliner Retro-Trio in der Freiheit

Der Sound von Kadavar ist so staubig und abgewetzt wie die Sohlen der Absatzstiefel, die Simon Bouteloup, Christoph Lindemann und Christoph Bartelt (v.l.n.r.) gern tragen – und er tritt mächtig in den Hintern. Dieser 70er-Hardrock aus Berlin ist eine Klasse für sich und an diesem Freitag in der Großen Freiheit zu erleben.



Kadavar, Hällas, Pabst Fr 29.11., 18.45, Große Freiheit 36 (S Reeperbahn), Eintritt 35,-; www.kadavar.com