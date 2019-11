„Lichter der Großstadt“: Chaplin im Klassik-Filmkonzert

Die Filmkonzerte in der Laeiszhalle erfreuen sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Unter der musikalischen Leitung von Timothy Brock haben die Symphoniker Hamburg schon Stummfilme wie Laurel und Hardys „Big Business“ (1929) oder Charlie Chaplins „Goldrausch“ (1925) orchestral inszeniert. 2004 bearbeitete Brock die Musik des Chaplin-Meisterwerks „City Lights“ für Live-Aufführungen.

Am Donnerstag, 28.11., steht allerdings ein anderer am Dirigentenpult: Frank Strobel, der Gründer der Europäischen Filmharmonie. Der Stummfilm „Lichter der Großstadt“ erschien 1931 – ein Relikt aus einer Zeit, als Tonfilme keine Seltenheit mehr waren. Idol Charlie Chaplin schlüpft im Film in die Rolle des Tramps, der sich in ein blindes Blumenmädchen verliebt.

Filmkonzert: Charlie Chaplin „City Lights“ Do 28.11., 20.00, Laeiszhalle (U Gänsemarkt, Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 25,30 im Vorverkauf; www.elbphilharmonie.de