Mozärtliche Melodien zum Feierabend im Oberhafen

Das Gute an Mozarts Musik: Es gibt sie passend zu praktisch jeder Raumgröße. Für das Feierabendkonzert an diesem Mittwoch in der Halle 424 haben sich die Geigerin Juditha Haeberlin und der Pianist Franck-Thomas Link einige der Violinsonaten von Mozart herausgesucht.

„Mozärtlich“ Mi 27.11., 18 Uhr, Halle 424, Stockmeyerstraße 43 (U Hafen-City Universität). Eintritt 15,-/10,-; www.halle424.de