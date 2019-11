We Are Scientists: Ein Hoch auf das Debüt

Im Jahr 2005 sorgte ein Album für Furore – so hyperaktiv und locker aus dem Ärmel geschüttelt klang Indie-Rock schon lange nicht mehr. „With Love And Squalor“, das Debüt der New Yorker Band We Are Scientists wurde schnell zum internationalen Geheimtipp. Am 27. November spielen sie die Hits ihrer ersten Platte im Uebel & Gefährlich.

We Are Scientists Mi 27.11., 21.00, Uebel & Gefährlich (U Feldstraße), Feldstraße 66, Karten zu 23,80 im Vorverkauf; www.wearescientists.com