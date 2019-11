Lisa Stansfield: 30 Jahre auf Pop-Weltreise

Es fühlt sich an wie eine Zeitreise. 30 Jahre ist es her, dass Lisa Stansfield mit der Single „All Around The World“ schlagartig Weltruhm erlangte. Voriges Jahr hat die Soul-Pop-Sängerin ihr nun achtes Studioalbum „Deeper“ veröffentlicht. Ganz klar: Die weich fließenden Pop-Songs erinnern an die Karriereanfänge der Britin.

Als „All Around The World“ 1989 erschien, vermuteten viele Hörer eine dunkelhäutige – ja, so war das damals – Soul-Diva hinter der kraftvollen und sinnlichen Stimme. Erst mit dem dazugehörigen Musikvideo zeigte Stansfield ihr Gesicht und sicherte sich mithilfe des Überraschungseffekts und Verkaufszahlen im Millionenbereich den Titel „British Queen Of White Soul“. Ihr Debütalbum „Affection“ verkaufte sich mehr als fünf Millionen Mal, im folgenden Jahr räumte Lisa Stansfield sämtliche Preiskategorien wie „Bestselling British Artist“ ab. Dazu erreichte sie als erste weiße Künstlerin eine Nummer-eins-Platzierung in den R-&-B-Charts.

In den 90er-Jahren bleibt die Sou-Sängerin ihrem musikalischen Stil treu, längst hat sie ihre Beziehung zu ihrem Songschreiber-Partner Ian Devaney öffentlich gemacht. Seit 1993 zeichnen sie gemeinsam für Stansfields Produktionen verantwortlich. Doch die Nuller-Jahre brachten wenig von dem gewohnten Erfolg, ihr Best-of-Album „Biography“ im Jahr 2003 wirkte fast schon wie ein Abschied. Umso schöner, dass sich die 53-Jährige seit 2014 wieder zurückmeldet. Eine Tour folgt der nächsten, diese führt sie am 27.11. in die Barclaycard Arena.

Mit dem Album „Deeper“: Das Album ist ein buntes Potpourri aus souligen Balladen mit kräftigen Streichern und zum Tanz auffordernden Disco-Tracks. Eigentlich sei sie jedoch gar nicht mehr so feierwütig, sagte Stansfield in einem „Morgenpost“-Interview. „Wenn ich nicht auf Tournee bin, verbringen Ian und ich die meisten Abende auf dem Sofa.“ Wie die Queen.

Lisa Stansfield Mi 27.11., 20.00, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10, Karten ab 59,- in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, T. 30 30 98 98; www.lisa-stansfield.com