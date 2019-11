Das Überleben einer Familie in Wort und Melodie

In seinem Buch „Die Geschichte von Lani Rosenberg und Mama Blume“ erzählt der in Hamburg geborene Musiker Tornado Rosenberg (Foto) vom Leben seiner Verwandten in der NS-Zeit. Er selbst, Abi Wallenstein und Axel Zwingenberger spielen an diesem Mittwoch auf Einladung des Ida Ehre Kulturvereins im Lichthof der Stabi, Kabarettist Henning Venske liest.

„Die Geschichte von Lani Rosenberg und Mama Blume“ Mi 27.11., 19.00, Staatsbibliothek/Lichthof (Bus 4, 5), Edmund-Siemers-Allee/Ecke Grindelallee, Spende 10,-