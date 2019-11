Giora Feidman: Klezmer für den Frieden

Das ist etwas fürs Herz: Der argentinische Klarinettist Giora Feidman ist ein regelmäßiger Gast in der Laeiszhalle. An diesem Dienstag tritt er mit fünf Solisten auf, seinem Giora Feidman Sextett und dem Programm „Klezmer for peace“. Traditionelle Musik, die sich nicht allein dem inneren Frieden verschrieben hat.

Giora Feidman Di 26.11., 20.00, Laeiszhalle (Bus 112), Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 26,20; www.elbphilharmonie.de