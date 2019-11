KISS: Die heißeste Band der Welt macht Feuerabend

Als KISS vor elf Jahren in der Barclaycard Arena auftrat, fiel uns eine Original-Setliste in die Hände, auf der bei den entsprechenden Liedern die jeweiligen Pyro-Effekte vermerkt waren: Hier mal ein paar Böller, da ein paar Flammen und Rauchsäulen. Und bei der letzten Zugabe „Detroit Rock City“ stand nur: „All go!“ Alles muss raus! Krachbumm.

So war es auch 1997 auf der Trabrennbahn, 2010 und 2015 in der Barclaycard Arena, vielleicht auch 1980 in der Ernst-Merck-Halle, falls sich jemand erinnern kann. Bei KISS gibt es jedenfalls den vollen Zunder und bei den Songs ebenfalls einen Kracher nach dem anderen: „Deuce“, „Love Gun“, „Lick It Up“, „Shout It Out Loud“, die Partyrocker. Natürlich dürfen auch die von Schlagzeuger Eric Singer gesungene Ballade „Beth“, der Discoheuler „I Was Made For Lovin’ You“ und das Bass-Solo von Gene Simmons inklusive Blutgespucke und Zungengeschlabber nicht fehlen. „Rock And Roll All Nite“.

Aber beim nächsten KISS-Besuch am 15. Juni in der Barclaycard Arena werden sehr wahrscheinlich die letzten Knaller in Hamburg gezündet. Denn

Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer und Eric Singer haben den Beginn ihrer Abschiedstournee verkündet, die 2021 enden soll. Das letzte Heimspiel in New York soll neben der aktuellen KISS-Besetzung auch die Gründungsmitglieder Ace Frehley und Peter Criss zurück in die Maske bringen. Das hat natürlich was, muss aber erst mal nichts heißen, denn was Abschiedstourneen betrifft, ist KISS nicht das erste „letzte“ Mal unterwegs. In Sachen Selbstvermarktung macht der 1973 gegründeten Band keiner was vor.

Und doch könnte die Fanbasis, die „KISS Army“, schon mal beginnen, sich mit dem Das-war’s-Gedanken anzufreunden: Gene Simmons ist im August 70 geworden, da wird es langsam wirklich schwer, als „God Of Thunder“ auf 20 Zentimeter hohen Plateauabsätzen über die Bühne zu staksen. Gitarrist Tommy Thayer, der jüngste der Truppe, ist auch schon 58. Dabei geht es hier nur um die Gesundheit, nicht um grundsätzliche Kritik an alten Männern in komischen Kostümen; die perlt an Simmons ohnehin ab: „Ich bin zu reich, um mich darüber aufzuregen!“, sagte er einmal dem „Spiegel“. Eines ist sicher: Am 15. Juni heißt es in Hamburg wieder einmal zu Konzertbeginn: „You wanted the best, you got the best. The hottest band in the world: KISS!“ – Krachbumm.

KISS Mo 15.6., 20.00, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10, Karten ab 83,95 bis 147,20 im Vorverkauf; www.kissonline.com