„Sterne über uns“: Flucht in den Wald

Stewardess Melli (Franziska Hartmann) verliert ihre Wohnung, kriecht bei Freunden unter, bettelt beim Amt vergeblich um neuen Wohnraum. Man droht ihr sogar, den Sohn in eine Pflegefamilie zu stecken. Da zieht sie mit ihm in den Wald. Die Thalia-Schauspielerin Franziska Hartmann und Regisseurin Christina Ebelt kommen an diesem Sonntag ins Abaton zur Vorführung von „Sterne über uns“.

„Sterne über uns“ So 24.11., 20.00, Abaton (Bus 4, 5), Allende-Platz 3, Karten 9,-/8,-; www.abaton.de