6000 Jahre Michy Reincke im Rieckhof

Seit gefühlt „6000 Jahren“ steht Michy Reincke auf der Bühne, Zeit, seine lange Karriere als Solist und Sänger von Felix de Luxe („Taxi nach Paris“) in einer „Mischung aus Konzert, Seminar und guter Laune“ Revue passieren zu lassen. Die Weihnachtstermine am 22. und 23. Dezember im Schmidts Tivoli sind schon ausverkauft, aber an diesem Sonnabend kann man ihn im Harburger Rieckhof erleben.



Michy Reincke Sa 23.11., 20.00, Rieckhof (S Harburg), Rieckhoffstraße 12, Eintritt 32,-; www.michyreincke.de