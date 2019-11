Ouvertüren und Arien mit dem Haydn-Orchester

Das Haydn-Orchester, mehr als 40 Jahre alt, hat längst seinen Platz im Hamburger Musikleben gefunden – und in der Laeiszhalle. An diesem Sonnabend spielt das 90 Musiker starke Orchester beim Herbstkonzert im Großen Saal der Laeiszhalle Ouvertüren und Arien aus Opern von Mozart, Verdi und Puccini. Solisten sind Tamara Smyrnova (Sopran) und Songyan He (Tenor).

Haydn-Orchester Sa 23.11., 20.00, Laeiszhalle (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten: 13,-/24,-; www.elbphilharmonie.de