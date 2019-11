Lars Reichow: Der „Klaviator“ im Lustspielhaus

Bei ihm lohnt sicher der Ein-Euro-Gema-Zuschlag: Lars Reichow hat an diesem Sonnabend im Lustspielhaus alle Hände voll zu tun. Dass der „Klaviator“ nicht nur am Flügel aufspielt und singt, sondern auch als Comedian bestehen kann, hat er bei „Mainz bleibt Mainz“ in der Bütt gezeigt. Mit Herz und Haltung im Karneval.

„Wunschkonzert“ Sa 23.11., 20.00, Lustspielhaus (U Hudtwalckerstraße), Ludolfstraße 53, Karten: 28,30 bis 32,-; www.almahoppe.de