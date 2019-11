Mando Diao: Zurück mit einem Knalleffekt

Vor zwei Monaten spielte Mando Diao überraschend beim Reeperbahn Festival im handlichen Bahnhof Pauli, der Auftritt am 22. November in der Sporthalle ist dann wieder in realistischen Dimensionen. Und verdient. Denn mit dem Album „Bang“ haben die Schwedenrocker dieses Jahr das Synthie-Pop-Experiment „Ælita“ (2014) endgültig beerdigt.

Mando Diao Fr 22.11., 20.00, Sporthalle (U Lattenkamp), Krochmannstraße 55, Karten zu 44,50 im Vorverkauf; www.mandodiao.com