Nächtlicher Kunstraum: Schlaflos im Atelier

Zum sechsten Mal verwandelt die Evelyn Drewes Galerie zum Jahresabschluss ihre Räume in ein nächtliches Atelier, in dem 14 Künstler, darunter Steffen Kern (Foto) ihre neuen Werke ausstellen. Am heutigen Abend findet die Vernissage von „Nachts allein im Atelier“ statt.

„Nachts allein im Atelier“ Sa 23.11. bis Mo 20.1.2020, Di-Fr 14.00-18.00, Sa 12.00-16.00, Evelyn Drewes Galerie (U Steinstraße), Burchardstraße 14, Eintritt frei; www.evelyndrewes.de