Stadtpark-Konzerte: Die Gartenpartys der Stars

Zugegeben, das aktuelle Wetter macht nicht gerade Lust auf Open-Air-Konzerte. Andererseits steht Weihnachten vor den Türchen: die ideale Gelegenheit, als Geschenk oder als Anlageobjekt mal auf die bereits erhältlichen Tickets für die Stadtpark-Saison 2020 zu schauen. 20 Termine stehen schon fest, und bei einigen ist das Kartenkontingent bereits schmal.

Das gilt vor allem für Sting. Der „Englishman In New York“ spielt am 20. Juni in Winterhude ein Best-of-Programm mit Liedern von The Police und aus seiner Solokarriere. Und obwohl die Karten mit 107 Euro – Stichwort Anlageobjekt – rekordverdächtig happig eingepreist waren, sind bereits alle 4000 vergriffen. Diesen Weltstar aus maximal 40 Meter Entfernung zu sehen, ist offensichtlich jeden Taler wert. Aber es kommt ja nicht nur Sting. Schnell weg sein werden die Tickets für die Hollywood Vampires Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry am 16. August: Der Vorverkauf (77,90 Euro) beginnt an diesem Freitag (22. November) um 10 Uhr.

Die Stadtpark-Tore aufschließen wird am 20. Mai (Karten 57,50 Euro im Vorverkauf) Jamie Cullum. Der britische Jazz-Pop-Entertainer lieferte 2010 im grünen Rund bei strömendem Regen einen denkwürdigen Abend ab. Hoffentlich ist er 2020 genau so gut – und das Wetter besser. Sonnige Stimmung herrscht auch bei Hamburgs lebender Discokugel Erobique und seiner zweiten „großen Gartenparty“ am 6. Juni (32,80 Euro). Zum fünften Mal in den Stadtpark kommt am 10. Juni (54 Euro) Punk-Urmutter Patti Smith mit ihrer Band. Aber über fünf Stadtpark-Besuche kann Lotto King Karl natürlich nur lachen. Er marschiert am 13. Juni (33,80 Euro) mit den Barmbek Dream Boys zum 51. Mal auf die geziegelte Bühne, um sie erst über drei Stunden später wieder zu verlassen.

Ein bunter Nachmittag wartet auf den Nachwuchs beim Kindermusik Open Air Lütt im Park am 21. Juni (19,50/25 Euro), während einen Tag später am 22. Juni (47,50 Euro) edelster britischer Indie-Rock der Editors zu erleben ist. Anschließend bestimmt Classic Rock das Programm mit Foreigner am 23. Juni (62,50 Euro) und Deep Purple am 24. Juni (75,50 Euro). Nicht weniger kraftvoll wird es mit Italiens Rocklegende Gianna Nannini am 27. Juni (67,50 Euro).

„Hello, is it me you’re looking for?“, fragt am 28. Juni (77,90 Euro) Lionel Richie. „Like The Way I Do“ hingegen singt Melissa Etheridge am 5. Juli (56 Euro) bei ihrem Stadtpark-Comeback nach 16 Jahren. Noch eine starke Stimme: Jazz-Gigant Gregory Porter am 17. Juli (56,50 Euro). Was gibt es noch? Alles von Country-Rock’n’Roll über Schlager bis Klassik. Am 18. Juli (56,40 Euro) kommen The BossHoss, am 25. Juli The Gipsy Kings (54,50 Euro), am 24. Juli (43 Euro) Helge Schneider, am 26. Juli (99 Euro) Yusuf alias Cat Stevens, am 8. August (47 Euro) Max Giesinger , am 14. August (35 Euro) Die Große Comedy Gala, am 28. August (39 Euro) Vivaldi Loops In Light und am 11. und 12. September (41 Euro) Dieter Thomas Kuhn. Mehr Konzerte sind in Vorbereitung.

Stadtparkbühne Saarlandstraße 71 (S Alte Wöhr), Karten in der Hamburger Abendblatt Geschäftsstelle, Großer Bustah 18-32, T. 30 30 98 98, Programm: www.stadtparkopenair.de