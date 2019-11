Sting kommt im Juni in den Stadtpark

Große Freude für alle Hamburger Sting-Fans mit entsprechenden Kapitalrücklagen: Der britische Weltstar hat seine „My Songs“-Tour um ein Konzert erweitert und spielt am 20. Juni 2020 im Stadtpark. Bei der Welttournee sollen alle Hits aus seiner über vierzigjährigen Karriere zu hören sein – „Roxanne“ und „Englishman In New York“ werden also nicht fehlen.

„Sting - My Songs Tour“ Sa 20.6., Stadtpark (S Alte Wöhr), Karten zu 107,- im Vorverkauf; www.sting.com