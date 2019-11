Hans Platzgumer: Die Universalzitrone liest

Sieben Jahre, von 1995 bis 2002, war Hans Platzgumer Multiinstrumentalist bei den Goldenen Zitronen, aber das war nur ein winziger Ausschnitt in der schillernden Karriere des österreichischen Universalkünstlers, Musikers und Schriftstellers. An diesem Sonnabend liest er im Barboncino – über dem Golden Pudel Club – aus seinem 9. Buch „Willkommen in meiner Wirklichkeit“.

Hans Platzgumer Sa 16.11., 20.00, Barboncino Zwölphi (Bus 112), St. Pauli Fischmarkt 27, Eintritt 6,-; www.barboncino.de