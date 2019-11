Cinefest im Metropolis: Deutsches Filmerbe abklopfen

Hinter dem Namen „Cinefest“ verbirgt sich das Internationale Festival des deutschen Film-Erbes, das bereits zum 16. Mal in Hamburg gefeiert wird. In diesem Jahr steht es unter dem Motto „Dr. Seltsam oder: Aus den Wolken kommt das Glück“. Dahinter verbergen sich Filme zwischen Polit-Komödien und Gesellschafts-Satiren. Es geht um die Frage: Was darf Satire? Und wie bewegt sich der Film im Kraftfeld zwischen Politik, Kritik und Komik?

Zur Cinefest-Eröffnung morgen um 19 Uhr im Metropolis läuft der Film „Wir Kellerkinder“ aus dem Jahr 1960 von Regisseur Wolfgang Bellenbaum. Der Titel lehnt sich an den zwei Jahre älteren Film „Wir Wunderkinder“ an. In beiden Produktionen spielt Wolfgang Neuss mit. Während der ältere Film das Wirtschaftswunder thematisiert, geht es beim jüngeren um den Umgang mit der Nazizeit. Neuss spielt nicht nur mit, der Kabarettist, der später als „zahnloser Späthippie“ im TV für Furore sorgte, hatte auch das Drehbuch geschrieben.

Beim Festival sind insgesamt 45 Filme aus den Jahren 1924 bis 2015 zu sehen, es werden also 90 Jahre Filmgeschichte unter die Lupe genommen. Der älteste von ihnen ist „Stadt ohne Juden“, eine österreichische Produktion, bei der Hans Karl Breslauer Regie führte. Der Film erzählt von einem Staat Utopia mit hoher Arbeitslosigkeit und Inflation. Die Großdeutsche Partei gibt daran den Juden die Schuld und beschließt sie auszuweisen. Das Drama war ein Skandalerfolg und gilt als eines der ersten Beispiele eines „anti-antisemitischen“ Films. Der Autor der Romanvorlage, Hugo Bettauer, wurde 1925 von einem Antisemiten ermordet.

Ein Höhepunkt des Programms könnte der Film „Das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Platow“ (27.11., 17.00) sein. Er gilt nach Angaben von Cinefest-Veranstaltern Hans-Michael Bock und Erika Wottrich als „einer der besten DEFA-Filme der 70er-Jahre“. Regisseur Siegfried Kühn erzählt von einem alternden Schrankenwärter, der auf ein Abstellgleis geschoben werden soll, sich aber an Stelle seines Sohnes in einen Fortbildungslehrgang einschleicht. Die DEFA mochte diese Satire auf den staatlichen Zweckoptimismus nicht, in der Presse wurde sie verschwiegen, es wurden nur fünf Kopien hergestellt. Regisseur Kühn kommt zur Vorführung ins Metropolis.

Gleich mit zwei Filmen ist Reinhold Schünzel im Programm vertreten. Der auf St. Pauli geborene Schauspieler und Regisseur inszenierte 1935 „Amphitryon. Aus den Wolken kommt das Glück“ (17.11., 12.00). Die musikalische Göttergeschichte lässt sich auch als Militärsatire lesen. Schünzel ließ darin die SS-Leibstandarte Adolf Hitlers in göttlich kurzen Miniröcken auftreten. 1937 dreht der Regisseur „Land der Liebe“ (21.11., 14.00), einen Operettenfilm, in dem er die Prunksucht der Nazis auf die Schippe nimmt. Propagandaminister Joseph Goebbels soll einen Wutanfall bekommen haben, als er ihn sah, und erteilte dem Film ein Aufführungsverbot.

