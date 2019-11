Niedliche Klimperkisten im Resonanzraum

Dass es auf die Größe ankommt, wird in vielen Situationen des Lebens ja gern behauptet. Bei Klavieren ist die Sache mit den Maßen besonders speziell: Wem der übliche Tonumfang eines Konzertflügels – 88 Tasten – nicht genügt, kann sich von einem Hersteller in Wien ein Modell gegen Aufpreis gönnen, dass nach unten einige Extra-Töne bietet. Das genaue Gegenteil – das possierliche Flügelchen to go, wichtigster Lebensgefährte des „Peanuts“-Pianisten Schröder – wird dagegen oft wegen seiner Untergröße als Kinderkram abgetan. Als Spieldöschen. Als Klimperkistlein.

Großer, böser, schlimmer Fehler, finden die Veranstalter des jährlichen Klein-Festivals, die seit 2014 in Hamburg als Ehrenretter des Toy Pianos antreten. Besonderes Kennzeichen: der niedliche Klang, der seine Niedlichkeit der Bauweise verdankt, die auf Saiten verzichtet, stattdessen werden Stahlstäbchen angeschlagen. Dämpfung gibt es nicht, auch Halbtöne sind oft im Preis nicht inbegriffen. Nun ist es wieder so weit, an diesem Freitag und Sonnabend geht das „Non-Piano/Toy Piano Weekend 2019“ über die Bühne des Resonanzraums.

Da das diesjährige Festivalmotto „Out Of This World“ heißt, erhielt der erste Abend den Titel „Alien“; dort dürfen auch Instrumente zum Einsatz kommen, die keine Toy Pianos sind. Auf dem Programm steht unter anderem Moritz Eggerts „Alien“ für Blockflöte und Elek­tronik. Weitere Auftritte haben ein als Marsianer agierender Countertenor und ein Quartett, das „in und mit einem Meer aus Luftballons“ gespielt wird, verspricht zumindest das Programm. Der Preis für den schönsten Stücktitel geht an Eggerts „The Son Of The Daughter Of Dracula Versus The Incredible Frankenstein Monster (From Outer Space)“ für Ensemble und Elektronik.

Am zweiten Abend wird es noch verspielter. Der Beatles-Klassiker „Across The Universe“ wird verspielzeugklaviert, ein weiteres Stück thematisiert eine Hindu-Göttin, ein anderes namens „Echolalia“ ist für 22 verstärkte dadaistische

Rituale zu verwenden. Toy Piano zu spielen ist also ganz offensichtlich humorverstärkend. Einzelleistungen runden das Angebot ab, mit dabei sind unter anderem die Percussionistin Cornelia Monske, die Mezzosopranistin Anna Vishnevska und die international anerkannte Toy-Piano-Koryphäe Paweł Romańczuk.

„Out Of This World“ Sa/So 15. /16.11., jeweils 20.00, Resonanzraum (U Feldstraße), Feldstraße 66, Wochenendpass: 30,-/18,- (ermäßigt für Studenten, Schüler, Azubi). Einzelnes Konzert: 18,-/erm. 12,-; www.toypiano-weekend.de