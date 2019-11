Zahl was du willst – für Hannes Wittmer

Unter dem Pseudonym Spaceman Spiff ist Sänger Hannes Wittmer gut zehn Jahre lang aufgetreten und hat drei Alben veröffentlicht. Inzwischen tritt er unter seinem bürgerlichen Namen an, verschenkt seine Musik und bei Konzerten zahlt jeder Besucher, was er oder sie für richtig hält – so auch an diesem Mittwoch im Nachtasyl.

Hannes Wittmer Mi 13.11., 20.00, Nachtasyl (U Mönckebergstraße), Alstertor 1-5, Eintritt: Betrag in selbst bestimmter Höhe; www.hanneswittmer.de