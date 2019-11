The Lumineers: Folk-Pop-Stars in der Sporthalle

In ihrer Heimat zählen The Lumineers aus Denver seit ihrem Debütalbum 2012 zu den populärsten Bands im Folk-Pop. Und in Hamburg, wo das Quintett 2012 noch im Schaufenster von Michelle Records seine Live-Premiere feierte, muss es an diesem Mittwoch auch die große Sporthalle sein.



The Lumineers, Mighty Oaks Mi 13.11., 20.00, Sporthalle (U Lattenkamp), Krochmannstraße 55, Karten zu 44,15; thelumineers.com