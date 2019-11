„Der von den Löwen träumte“: Hemingway in Venedig

Einem Mythos der Literaturgeschichte widmet sich Hanns-Josef Ortheil in seinem Roman „Der von den Löwen träumte“. Es geht um Ernest Hemingway, der in einer kreativen Krise steckt. In Venedig versucht er sie zu überwinden, verliebt sich in eine junge Venezianerin und entdeckt als alter Mann seine Liebe zum Meer.

Hanns-Josef Ortheil Di 12.11., 19.30, Rolf-Liebermann-Studio (U Hallerstraße), Oberstr. 120, 14,-/10,-