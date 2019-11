Die Aktion „Hamburg Ganz(s) weihnachtlich“ bittet zu Tisch

Für manche ist es traurig, aber wahr, für viele dennoch schmackhaft: Im Herbst lassen die Gänse Federn. Mit der Adventszeit steigt die Nachfrage nach Gänsebraten. „Hamburg Ganz(s) weihnachtlich“ heißt es unter der Schirmherrschaft des Tourismusverbandes auch in diesem Jahr. Rund 60 Restaurants in und um Hamburg tischen festliche Menüs auf.

Knuspriges Geflügel aus dem Ofen und am Tisch tranchiert, das ist der Klassiker unter den Weihnachtsmenüs. Vom 1700 Restaurant im Hotel Barcelo über das Alsterkrug Restaurant in Alsterdorf bis zum Japaner Yoshi im vierten Stock des Alsterhauses reicht die Bandbreite.

Die Gastronomie-Aktion startet am Martinstag (11.11.), an dem traditionell der erste Gänsebraten angeschnitten wird – seit Jahren der Auftakt zur Vorweihnachtszeit in Hamburgs Restaurants. Meist bieten die Lokale Drei- oder Vier-Gänge-Menüs. Doch die Auswahl ist inzwischen nicht mehr nur auf das leckere Geflügel im klassischen Stil beschränkt.

Im Restaurant 1700 etwa besteht die Hauptmahlzeit der vier Gänge (39,90 Euro) aus Hirschmedaillons, im Alsterkrug ist der Hauptgang beim Drei- oder Vier-Gänge-Menü (36. bzw. 42 Euro) jeweils gebratener Wolfsbarsch. Aber auch wer vegetarisches Essen bevorzugt, dürfte unter den angebotenen Weihnachtsmenüs auf den Geschmack kommen. Wer das klassische Geflügel indes nicht missen möchte: In Brechtmanns Bistro in Eppendorf macht eine knusprige Oldenburger Gans inklusive Beilagen für 47,50 pro Person sicherlich satt.

Und das Restaurant Alsterpark (T. 59 65 34) bietet anstelle von „Hamburg Ganz(s) weihnachtlich“ zwei andere Aktionen in der Vorweihnachtszeit: Am 11.11. (18.30 Uhr) lädt das Lokal in Fuhlsbüttel zum Martinsgans-Büfett (42 Euro) mit Gänsebrust und Gänsekeule als Hauptgericht; vom 1. bis 30.12. steht das Adventsmenü (3 Gänge für 38 Euro, 4 Gänge zu 51,50 Euro) auf der Karte. Es ist also einiges angerichtet in der Hansestadt.

„Hamburg Ganz(s) weihnachtlich“ Mo 11.11. bis Mo 23.12. in 67 Restaurants in und um Hamburg