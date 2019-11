Kabarettist Jörg Knör Knör: Von 60 auf 100 in Winterhude

Im Juli feierte Jörg Knör 60. Geburtstag. Seit 40 Jahren als Künstler tätig, umfasst sein Jubiläumsprogramm also 100 Jahre. An diesem Montag spielt der Hamburger Entertainer sein Best Of erstmals in Winterhude. Eine Bühnen-Biografie mit Parodien, Karikaturen, Gesang und Saxofon. Und Spaß!

„Die 100-Jahr-Show!“ Mo 11.11., 19.30 Uhr, Komödie Winterhude (U Hudtwalckerstraße), Hudtwalckerstraße 13, Karten 26 Euro