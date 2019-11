Chefboss und Alyona Alyona machen Hip-Hop

Es ist kaum mehr auszuhalten. Jede Woche wird eine neue Künstlerin im Hip-Hop als große weibliche Hoffnung in einem männerdominierten Genre angepriesen. Was wie eine längst überholte Neuigkeit klingt, macht es allerdings nicht weniger wahr. Noch immer müssen sich Rapperinnen gegen Stimmen behaupten, die ihnen Talent oder eine Existenzberechtigung in dem Genre absprechen. Aber das ist nur die negative Perspektive. Und aus Negativität macht sich das Hamburger Duo Chefboss glücklicherweise überhaupt nichts.

Chefboss, das sind die mal rappende, mal singende Alice Martin und die Choreografin und Tänzerin Maike Mohr. Der Name bezieht sich laut Gründerinnen auf alle Menschen, die sich zu ihrem eigenen Chef ernannt haben. Sich selbst zählen sie selbstverständlich dazu.

Das Projekt Chefboss beginnt und steht mit dem Tanzen. Vor knapp zehn Jahren lernten sich Martin und Mohr auf einer Party kennen und entdeckten ihre gemeinsame Liebe zu Dancehall-Musik. Auf die Erkenntnis, dass es noch kaum deutschsprachige Musik in dem Genre gibt, folgte die Idee, einfach selber Songs aufzunehmen. Was das Duo auszeichnet: Es durchbricht das standardisierte Bandkonzept; Choreografin und Sängerin sind komplett gleichgestellt. Die Do-it-yourself-Einstellung von Chefboss hält bis heute an. Noch immer entstehen die Beats, Texte, Choreografien, Videokonzepte und Kostüme aus Eigenregie.

Auch Alyona Alyona verdankt ihren Erfolg einzig und allein sich selbst. Vor einem Jahr lud die 27 Jahre alte ukrainische Rapperin ihren Song „Ribki“ (zu Deutsch: Fischlein) auf YouTube hoch und löste damit eine Begeisterungswelle aus, die sich über die ukrainische Grenze hinaus ausgedehnt hat: Dieses Jahr wurde Alyona Alyona mit dem Anchor-Award ausgezeichnet, dem Newcomer-Preis des Reeperbahn Festivals.

Aljona Sawranenk, wie sie mit ganzem Namen heißt, stellt so eine wahre Ausnahmeerscheinung in der ukrainischen Hip-Hop-Szene dar. Sie rappt über Geschlechternormen und Schönheitsideale, aber auch über den tristen Alltag des Vorstadtlebens. Themen, die bei der jüngeren ukrainischen Generation offenbar genau einen Nerv treffen. Aber auch alle, die kein Wort Ukrainisch sprechen, sollten sich Alyona Alyona merken: So viel Talent und Flow macht eine Sprachbarriere eh irrelevant.

Chefboss Sa 2.11., 19 Uhr, Große Freiheit 36 (S Reeperbahn), Karten zu 28,20 Euro im Vorverkauf

Alyona Alyona Mo 4.11., 21 Uhr, Hafenklang (S Königstraße), Große Elbstraße 84, Karten zu 14,90 Euro im Vorverkauf