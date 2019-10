Schaurig, schaurig: Hamburg tanzt Halloween

Manch einer sieht in Halloween nur eine gigantische Marketingkampagne, ein Millionengeschäft, das seit den 80er-Jahren kontinuierlich aus den USA nach Deutschland herübergeschwappt ist. Insbesondere für Jüngere und Junggebliebene ist „All Hallows’ Eve“ der Abend vor Allerheiligen, jedoch ein großer Spaß, ein fantasievolles Verkleidungsfest, ein guter Grund, die Nacht zum Tag zu machen.

In Hamburg ist das Angebot für den gruseligsten Tag des Jahres umfangreicher denn je. Gefeiert feiert wird schon an diesem Mittwochabend, denn am Reformationstag (31.10.), seit dem Vorjahr auch in Hamburg ein Feiertag, lässt es sich besser ausschlafen als an Allerheiligen (1.11.), in Hamburg ein Werktag. Einem nächtlichen Ausflug steht demnach nichts im Wege. Und bei allen Partys gilt natürlich: Kostüm ausdrücklich erwünscht!

So auch in der Großen Freiheit bei „Zombieland 36“. Verkleidete Gäste zahlen nur 6 Euro Eintritt. Ab 22 Uhr können alle Kreaturen der Nacht auf drei Ebenen zu Charts, House, Reggaeton-Klängen oder Metal, Rock und Gothic tanzen. Das Docks nimmt Halloween als Anlass für eine ganz besondere „Old but Gold“-Party: Um 22 Uhr öffnen sich die Tore zur Ü30-Hip-Hop-Party mit Ausweispflicht (12 Euro)!

Für noch üppigeres Gruseln lohnt sich vermutlich ein Besuch bei der „Beiss mich!“-Party im Parlament (Rathausmarkt 1) ab 20 Uhr (17 Euro). Es gibt ein Willkommensgetränk und den jährlichen Kostümwettbewerb, außerdem verwandelt Bodypainterin Léonie Gené eine Tänzerin in eine „schaurig-schöne Kreatur“. Und wer möchte, kann vor der Party noch ein dreigängiges Halloween-Dinner genießen (32 Euro). Auch das East Hotel (Simon-von-Utrecht-Str. 31) bietet ein „letztes Mahl“ – vor dem „East Halloween Ball“ unter dem Motto „Horror-Zirkus“ (65 Euro). In der „Manege des Grauens“ begegnen die Partygäste vielen bizarren Gestalten (18 Euro).

Wer nach der durchfeierten Nacht noch nicht genug von Halloween hat, kann am Donnerstag (19.30 Uhr) der Halloween-Edition des Opern-Slams „Sängerkrieg“ einen Besuch abstatten (23 Euro). Die Slam-Veranstaltung im Opernloft (Van-der-Smissen-Straße 4)begeistert schon seit Jahren mit viel Spontanität und humorvoller Moderation. Innerhalb von 90 Sekunden kämpfen Opernsänger und -sängerinnen um den Sieg; wer es in die nächste Runde geschafft hat, entscheidet das Publikum. An Halloween liegt der Fokus selbstverständlich auf den düsteren Elementen der Oper: Mord, Intrigen und Verrat sind die Themen des Abends.