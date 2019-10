Ian Gillan mit Deep Purples Klassikern in Stadtpark

„Child In Time“ singt Ian Gillan (Foto) seit 17 Jahren nicht mehr, aber Deep Purple hat ja noch ein paar weitere Klassiker für ein sehr wahrscheinlich letztes Konzert in Hamburg. Am 24. Juni gibt es „Highway Star“, „Hush“, „Black Night“, „Space Truckin’“ und „Smoke On The Water“ im Stadtpark.



Deep Purple Mi 24.6., 19 Uhr, Stadtpark (S Alte Wöhr), Saarlandstraße 71, Karten zu 75,50 Euro (Golden Circle 93,50 Euro) im Vorverkauf