In welcher Stadt könnte man eine härtere Halloween-Party feiern als in Hamburg, wo die bekannteste und historisch stilprägendste Metalband Helloween heißt?

Das denkt sich auch die Crew im Unterm Strich, dem Spendenclub unterm Moondoo, der seine Party-Erlöse an Clubkinder e.V. für soziale Projekte spendet. Dort kocht am 30. Oktober der Stahl bei „Metalloween“ mit DJ BatBoy alias Alex Beck, der am Abend vor Allerheiligen die Knüppelsuppe im Unterm Strich ansetzt. Mal sehen, von wem wir „Hallowed Be Thy Name“ zu hören bekommen: Iron Maiden (Foto: Warner)? Machine Head? Cradle Of Filth? Iced Earth? Und darf man sich was von den Smashing Pumpkins wünschen, auch wenn die kein Heavy Metal sind?