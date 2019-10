Der Countdown zum Überjazz auf Kampnagel

Bevor das Überjazz Festival am 1. und 2. November auf Kampnagel steigt, gibt es dieses Jahr erstmals eine „Pre-Opening Night“ als musikalischer Countdown: Am 30. Oktober gibt es Besuch vom Saturn mit den Future-Free-Jazz-Ikonen vom Sun Ra Arkestra, begleitet von den nicht minder extraterrestrischen The Comet Is Coming sowie Salami Rose Joe Louis.