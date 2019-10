Sein mit „Singin’ In The Rain“ und „Umbrella“ begonnenes Regen-Konzert 2010 im Stadtpark zählt zu den Höhepunkten der langen Geschichte dieser Bühne. Trotzdem darf das Wetter gern besser sein, wenn der britische Jazz-Pop-Sänger und Multiinstrumentalist am 20. Mai wiederkommt.

Jamie Cullum Mi 20.5., 19 Uhr, Stadtparkbühne (S Alte Wöhr), Saarlandstraße 71, Karten zu 57,50 Euro im Vorverkauf