Karibische Lebensfreude mit „The Bar At Buena Vista“

In der Laeiszhalle herrscht zwar Rauchverbot und im Saal darf auch nichts getrunken werden. Und trotzdem verwandelt sie sich am 1. April wieder in „The Bar At Buena Vista“ mit Rumba, Son, Salsa und Cha-Cha-Cha der Band Grandfathers Of Cuban Music und Tanz-Ensembles.

„The Bar At Buena Vista“ Mi 1.4., 20 Uhr, Laeiszhalle (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 39,90 bis 79,90 Euro im Vorverkauf