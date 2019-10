Bestsellerautor Heinz Strunk liest gleich doppelt

Heinz Strunk ist ein Meister auch der kleinen Form. „Das Teemännchen“ versammelte zuletzt seine Prosaminiaturen. Er kann es noch kürzer, das beweist seine „Titanic“-Kolumne „Intimschatulle“, in der er öffentlich Tagebuch schrieb. Es gibt sie nun in Buchform. Und live: Strunk liest aus den glänzenden Humoresken gleich zweimal im Schauspielhaus.

Heinz Strunk: „Nach Notat zu Bett“ So 27.10. und Do 28.11., jeweils 20 Uhr, Schauspielhaus (U/S Hbf.), Kirchenallee 39, Karten 25, ermäßigt 10 Euro