Japans bestes Funk-Ensemble Baltic Folk Night im Gruenspan

Fantastische Tänze, Bläser-Akrobatik und soulful Tunes: Nakata Ryo und Osaka Monaurail vertreten seit 1992 James Brown und seine Truppe The J.B.’s, und das nicht nur in Osaka, Tokio oder Nagoya, sondern überall, wo man einen Funk zu schätzen weiß: bei der „Baltic Soul Night“ am heutigen 26. Oktober im Gruenspan.