Feinste Comedy mit den Feisten in der Laeiszhalle

Wer die Feisten, Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2017, in Hamburg erleben möchte, braucht Geduld. Viel Geduld. Der Auftritt des Musikcomedy-Duos am 23. Oktober in der Markthalle wurde auf den 18. Juni 2020 verlegt und ist ausverkauft. Die nächste Chance gibt es es erst am 5. März 2021 (!) in der Laeiszhalle.

Die Feisten Fr 5.3.2021, 20 Uhr, Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 32,75 Euro im Vorverkauf