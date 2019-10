Abenteuerliches aus aller Welt beim Horizonta-Festival

Der Regenwald Mata Atlântica gehört zu einem der gefährdetsten Naturgebiete der Welt. Ursprünglich von einer unvergleichlichen biologischen Vielfalt geprägt, ist der atlantische Regenwald an der ostbrasilianischen Kakaoküste auf enorm zusammengeschrumpft. Mehr als 90 Prozent sind mittlerweile zerstört.

Im Rahmen des ersten Horizonta-Festivals in der Laeiszhalle präsentiert die gemeinnützige deutsch-brasilianische Naturschutzorganisation Amap (Almada Mata Atlantica Project) an diesem Sonntag vier zweistündige Multimedia-Reportagen, die sich dem Thema Natur und Umweltschutz widmen – auch für Kinder geeignet. Sämtliche Erlöse des Festivals fließen in die Projekte zum Schutz des Mata-Atlântica-Regenwalds.

Bereits um 11 Uhr eröffnet Willi Weitzel, vielen bekannt aus der TV-Serie „Willi wills wissen“, das Festival mit der Familien-Show „Willis wilde Wege“, die ihn als Naturfotograf in den von Dürre heimgesuchten Norden Kenias, nach Alaska und auch in die deutsche Wildnis führte. Es folgt „Below Surface – Leben im Ozean“, eine Reportage des Unterwasserfotografen Tobias Friedrich, der während seiner abenteuerlichen Tauchexpeditionen Orcas bei der Jagd, Riesenmantas in den Gewässern der Malediven und Buckelwale im Arabischen Meer beobachtete.

Überlebenskünstler und Menschenrechtler Rüdiger Nehberg betritt um 17 Uhr mit seinen „Lagerfeuergeschichten“ die Bühne und erzählt aus seinem Leben: von der Atlantik-Überquerung auf einem Baumstamm, vom Zusammentreffen mit Einheimischen am Blauen Nil oder von seinem Einsatz für die Yanomami-Indianer in Südamerika. Der Multimedia-Vortrag „Jäger des Lichts“, mit den schönsten Naturaufnahmen von Ingo Arndt, David Hettich, Markus Mauthe, Bernd Römmelt und Florian Schulz beschließt am Sonntag ab 20 Uhr das Festival.

Wem es nach noch mehr Natur verlangt: Bereits an diesem Sonnabend um 14 Uhr lädt Natur- und Unterwasserfotograf Tobias Friedrich zu einer kostenlosen, 45-minütigen Führung durch seine Open Air-Ausstellung „Below Surface – Leben im Ozean“ auf dem Überseeboulevard in der HafenCity ein. Auch das verspricht überaus interessante Eindrücke.

Führung: „Below Surface“ Sa 19.10., 14 Uhr, Eröffnungstafel der Ausstellung (Bus 111), Überseeboulevard, kostenlos

Horizonta-Festival So 20.10., 11 bis 22 Uhr, Laeiszhalle, Großer Saal (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten oder Festivalpass von 15,30 bis 60,40 Euro im Vorverkauf unter www.horizonta-amap.de