Donald Trump twittert – Reiner Kröhnert spottet

Im Frühjahr 2018 gab Reiner Kröhnert im Lustspielhaus beim „Großen Parodistenkino“ mit Baseball-Cap erstmals Affären-King Donald Trump – in dessen Stimmlage und schlichtem Englisch. Die „Schmollschnute“, wie Parodist Kröhnert ihn nennt, ist auch Zielscheibe seines neuen Programms, in dem sich SMS-Merkel und Co. „Twitter-Trump“ erwehren.

„Getwittercloud“ HH-Premiere Fr 18.10., 20 Uhr, Lustspielhaus (U Hudtwalckerstraße), Ludolfstraße 53, Karten zu 17 bist 31 Euro unter T. 55 56 55 56