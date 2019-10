Ex-Fußballprofi Mario Basler geht als Comedian auf Tour

Erst mal einen Freistoß ins lange Eck wuchten, dann eine paffen und ein paar Sprüche raushauen: Vielleicht war Mario Basler bei Hertha, Werder, Bayern und Lautern der letzte „Typ“ in der Bundesliga. Und er haut immer noch einen raus – in seiner Show „Basler ballert“ am 23. März im Cinemaxx.

„Basler ballert – 90 Minuten + Nachspielzeit“ Mo 23.3., 20 Uhr, Cinemaxx (S Dammtor), Dammtordamm 1, Karten zu 30,45 Euro im Vorverkauf